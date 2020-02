Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Melle (ots)

Am Mittwochabend, gegen 18:50 Uhr, beabsichtigte eine 77-jährige Frau aus Melle mit ihrem VW Golf von der Nachtigallenstraße nach links auf die Buersche Straße abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Fahrradfahrer und fuhr diesen um. Der 40-Jährige aus Melle wurde dabei schwer am Bein verletzt. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

