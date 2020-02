Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Fahrradfahrer nach Kollision mit Pkw leicht verletzt

Ankum (ots)

Um 15:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer, eine Person wurde leicht verletzt. Der 64-jährige Fahrer eines Ford beabsichtigte von einem Grundstück auf die Alfhausener Straße in Richtung Ortsmitte einzubiegen. Dabei übersah er einen 74-jährigen Mann auf seinem Fahrrad, der ebenfalls in Richtung Ortsmitte fuhr. Der Fahrradfahrer kollidierte mit dem Pkw und stürzte, dabei verletzte er sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell