Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück (Stadt/Landkreis): Zahlreiche verletzte Fahrradfahrer bei Glätteunfällen

Osnabrück (ots)

Am Morgen des 05.02.2020 ereigneten sich in Stadt und Landkreis Osnabrück zahlreiche Verkehrsunfälle mit verletzten Fahrradfahrerinnen und -fahrern. Grund dafür war Straßenglätte. In der Stadt registrierte die Polizei fünf Leichtverletzte und einen Schwerverletzten. Im Landkreis verletzten sich drei Personen leicht. Alle Unfälle fanden ohne Fremdeinwirkung statt.

