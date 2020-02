Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Unfallflucht bei REWE- roter Skoda Fabia gesucht

Hilter (ots)

Die Polizei in Dissen ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Dienstnachmittag auf dem Parkplatz des REWE-Marktes an der Bielefelder Straße ereignete. Dort wurde in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr ein schwarzer BMW von mutmaßlich einem roten Skoda Fabia mit Osnabrücker Kennzeichen angefahren und beschädigt. Der Wagen des etwa 65 Jahre alten Fahrers hatte einen auffälligen, großflächigen Lackschaden auf der Motorhaube und dürfte nun vermutlich auch einen frischen Schaden am vorderen, linken Kotflügel haben. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05421-921390 entgegen.

