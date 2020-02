Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle

Wellingholzhausen : Zweiter Nachtrag zum Brand einer Scheune

Melle (ots)

Wie berichtet, wurde am frühen Montagmorgen ein mutmaßlicher Brandstifter in Wellingholzhausen festgenommen. Umfangreiche Ermittlungen der Polizei Melle führten dazu, dass die Staatsanwaltschaft Osnabrück bereits am Nachmittag einen Antrag auf Haftbefehl stellte. Am Dienstagmittag gab das Amtsgericht Osnabrück diesem Antrag statt. Der 39-jährige Festgenommene steht im dringenden Tatverdacht, den Brand einer Scheune mit 120 verendeten Mastschweinen vorsätzlich herbeigeführt zu haben. Ebenso steht er im Verdacht, für vier weitere Schadfeuer seit dem 22.01.2020 verantwortlich zu sein. Die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung dauern an.

