Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Zigarettenautomat wurde aufgebrochen

Melle (ots)

Am Montag wurde der Polizei gemeldet, dass der auf dem Parkplatz des Grill-Imbisses in der Betonstraße aufgestellte Zigarettenautomat aufgebrochen wurde. Der Täter hebelte das Gehäuse des Kastens auf und bediente sich danach am Bargeld sowie den Tabakwaren. Hinweise in der Sache nimmt die Meller Polizei unter der Telefonnummer 05422/920600 entgegen.

