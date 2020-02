Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Nachtrag zum Brand einer Scheune

Melle (ots)

Wie berichtet, ist es in der vergangenen Nacht an der Vessendorfer Straße in Wellingholzhausen zum Brand einer Scheune gekommen. Durch die Polizei konnte wenig später in Nähe des Brandortes ein 39-jähriger Mann festgenommen werden, der tatverdächtig ist, die Scheune in Brand gesetzt zu haben. Die Person ist heute zur Sache vernommen worden und wird morgen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Haftrichter vorgeführt.

