Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden nach Unfall - Verursacher flüchtet

Bohmte (ots)

Ein 35-Jähriger befuhr am Montagmorgen mit einem grauen Daimler die Leverner Straße in Richtung Levern. Als er sich gegen 07.25 Uhr in Höhe der Einmündung Heithöfener Straße befand, bog ein Unbekannter mit einem dunklen Kombi plötzlich aus der Straße nach links auf die Vorfahrtsstraße ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 35-Jährige stark ab. Der nachfolgende 29 Jahre alte Fahrer eines roten Ford Fiesta bremste ebenfalls, kam jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Daimler auf. Durch den Zusammenstoß erlitt der 35-Jährige leichte Verletzungen. An den beiden Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der sich auf etwa 22000 Euro beläuft. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Bohmte fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Bei dem flüchtigen Pkw dürfte es sich um einen dunklen Kombi mit italienischen Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, sich unter der Rufnummer 05471/9710 zu melden.

