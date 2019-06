Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Diebstahlsdelikte, Einbruch

Rems-Murr-Kreis (ots)

Winnenden: Vorfahrt missachtet

Eine 60 Jahre alte Opel-Fahrerin missachtete am Mittwoch, gegen 9 Uhr an der Kreuzung Hanweiler Straße / Tannenweg die Vorfahrt eines 25-jährigen Skoda-Fahrers. Beim Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro.

Schorndorf: Unfall im Parkhaus

Rund 7000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, gegen 11 Uhr in einem Parkhaus in der Karlstraße. Ein 75 Jahre alter BMW-Fahrer und ein 69-jähriger Ford-Fahrer stießen beim Befahren des Parkhauses zusammen.

Schorndorf: Diebstahl aus Imbiss

Bisher unbekannte Diebe entwendeten aus einem Imbissladen in der Zeit zwischen Dienstag, 21:05 Uhr und Mittwoch, 8:15 Uhr Elektrogeräte sowie Lebensmittel im Gesamtwert von rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Fahrrad entwendet

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Theodor-Körner-Straße wurde zwischen Dienstag, 19:30 Uhr und Mittwoch, 11 Uhr ein Fahrrad im Wert von rund 750 Euro entwendet. Beim gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes City Bike mit grüner Aufschrift der Marke Focus. Zeugen, die Hinweise zum Dieb oder zum Verbleib des Rades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Fellbach: Einbruch in Gewerbegebäude

In der Höhenstraße wurde in der Nacht zum Mittwoch in ein Geschäftshaus eingebrochen. Die Einbrecher hebelten im Gebäude mehrere Türen auf und drangen in die Betriebsräume ein. Aus einem Steuerbüro wurde auch ein dreistelliger Bargeldbetrag aufgefunden und entwendet. Der Schaden an Inventar beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei in Fellbach bittet nun im Rahmen der anstehenden Ermittlungen um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell