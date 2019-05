Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugen nach Trickdiebstahl im Stadtteil Kleefeld gesucht

Hannover (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich Montagvormittag, 20.05.2019, an der Wallmodenstraße gegenüber einer Seniorin als Handwerker ausgegeben und Schmuck im Gesamtwert von circa 100.000 Euro erbeutet. Nun sucht die Ermittlungsgruppe Trick der Polizei Hannover dringend Zeugen.

Laut Aussage der Bewohnerin hatte der Unbekannte gegen 09:30 Uhr an ihrer Haustür geklingelt und vorgegaukelt, in der nahen Vergangenheit Handwerksarbeiten an ihrer Terrasse erledigt zu haben. Im weiteren Verlauf überrumpelte er die Dame derart, sodass er sich Zutritt zu ihrem Flur verschaffte. Da die Frau den Vorwand durchschaut und gedroht hatte, laut um Hilfe zu schreien, verließ der Trickdieb fluchtartig das Wohnhaus in unbekannte Richtung.

Am Nachmittag stellte die Frau fest, dass aus dem Obergeschoss hochwertige Schmuckstücke im Gesamtwert von etwa 100.000 Euro entwendet worden waren. Ermittlungen ergaben, dass der falsche Handwerker am Vormittag unmittelbar vor der Flucht aus dem Gebäude einen innen in der Haustür steckenden Schlüssel entwendet hatte. Mit diesem kehrte er wenig später, während die Bewohnerin nicht Daheim war, zum Haus zurück, betrat widerrechtlich die Räumlichkeiten und stahl den Schmuck.

Nun sucht die Polizei dringend Zeugen, die den Täter im Stadtteil Kleefeld gesehen haben. Der hochdeutsch sprechende Mann ist 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, von kräftiger Statur und hat ein südosteuropäisches Aussehen (brauner Teint). Er hat sehr gepflegte Zähne, ein rundes Gesicht und trug während der Tat dunkle Kleidung sowie ein schwarzes Basecap.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. /now, ahm

