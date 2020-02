Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß mit Fußgängerin

Melle (ots)

Am Montagmittag, gegen 12:25 Uhr, ging eine 23-jährige Frau aus Melle auf der Meyer-Zum-Gottesberge-Straße in Richtung Gesmolder Straße. An der Kreuzung zum Reinickendorfer Ring, wurde sie beim Überqueren der Fahrbahn von einem Auto erfasst. Ein weißer Pkw stieß mit dem linken vorderen Kotflügel und dem linken Außenspiegel gegen sie. Die junge Frau stürzte daraufhin und verletzte sich am Fuß. Der Autofahrer bremste nach dem Zusammenstoß kurz ab, entfernte sich dann aber zügig in Richtung Gesmolder Straße.

Das flüchtige Fahrzeug kann wie folgt beschrieben werden:

- männlicher Fahrer, ca. 25 Jahre alt

- Fahrzeugfarbe: weiß

- Hersteller: VW

- Modell: evtl. Polo, neueres Modell

- Auffälligkeit: schwarzer Querstreifen auf dem Fahrzeug, möglicherweise umlaufend

Die Polizei bittet den Verursacher sich zu melden. Ebenso werden Zeugen gebeten, die zum Unfallzeitpunkt vor Ort waren, die junge Frau aber nicht angesprochen haben, sich zu melden. Auch werden Hinweise zu dem auffälligen Fahrzeug erbeten. Unter der Rufnummer 05422/920600 ist die Polizei in Melle erreichbar.

