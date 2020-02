Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück

Talge: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Bersenbrück (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 06:25 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 68 bei Talge zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der 63-jährige Fahrer eines VW Transporters wollte die B68 von der Suttruper Straße aus überqueren. Dabei übersah er den von rechts kommenden VW Polo eines 39-jährigen Mannes aus Osnabrück. Der vorfahrtsberechtigte Polofahrer versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

