POL-PDLD: Steinweiler - Anhänger fängt Feuer

Steinweiler; Am 31.07.2019 wurde um 18:44 Uhr durch die Integrierte Leitstelle ein Brand in der Verlängerung "In den Neugärten" mitgeteilt. Ein in einem leeren Futtersilo abgestellter Anhänger mit Altreifen stand beim Eintreffen die Einsatzkräfte im Brand. Der Brand selbst konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. DIe Brandursache ist noch nicht geklärt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung begaben sich zahlreiche Schaulustige zu der Einsatzstelle.

