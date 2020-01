Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Rödersheim-Gronau) Radfahrer stark alkoholisiert

Rödersheim-Gronau (ots)

In der Nacht zu Freitag, gegen 01:40 Uhr, hat eine Streife der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Hauptstraße einen 43-jährigen Radfahrer angehalten, der in Schlangenlinien fuhr und wegen fehlendes Lichts zudem schlecht sichtbar war. Während der Kontrolle schwankte der Mann deutlich und die Beamten nahmen Alkoholgeruch war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Der 43-jährige musste die Polizisten daraufhin zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Außerdem ist die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert worden.

