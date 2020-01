Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall nach Fahrspurwechsel auf der B9 (58/0201) 02.01.2020, 18:03 Uhr

Speyer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten kam es am Donnerstag gegen 18 Uhr auf der B9 in Höhe der Ausfahrt Speyer-Nord. Ein 55-jähriger Mazda-Fahrer aus Bad Dürkheim, der in Richtung Ludwigshafen unterwegs war, übersah beim Fahrspurwechsel nach links eine dort fahrende 34-Jährige. Deren Fahrzeug war nach dem Zusammenstoß nichtmehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sie selbst wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000EUR. Durch die Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell