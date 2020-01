Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Bobenheim-Roxheim) - Einbruch in Pestalozzischule

Bobenheim-Roxheim (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen dem 30.12.2019 und dem 02.01.2020, 19:45 Uhr durch ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt in das Schulgebäude in der Grünstadter Straße in Bobenheim-Roxheim. Dort brachen sie mehrere Räume auf und richtete dadurch erheblichen Schaden an. Über das genaue Ausmaß des Schadens und ob etwas entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden.

