POL-PDLU: (Bobenheim-Roxheim) - Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots)

Die 84-Fahrerin eines Mercedes E 220 parkte ihr Fahrzeug am 30.12.2019 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Südring in Bobenheim-Roxheim. Als sie gegen 16:30 Uhr von ihrem Einkauf zurückkam, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an der Beifahrerseite. Wir suchen daher Zeugen des Unfalles. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 2000 Euro.

