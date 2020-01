Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Maxdorf) - Trunkenheit im Verkehr

Maxdorf (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit fiel den eingesetzten Beamten am 02.01.2020 gegen 19:30 Uhr ein Pkw auf der A 650 bei Maxdorf auf, der in erheblichen Schlangenlinien die Autobahn befuhr. Aufgrund dieser gefährlichen Fahrweise wurde der 78-jährige Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. In deren Verlauf ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,39 Promille, weshalb eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.

