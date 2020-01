Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brand eines PKW

Frankenthal (ots)

Am Donnerstag, den 02.01.2020, gegen 15:29 Uhr, bemerkte ein Autofahrer während der Fahrt auf der L 522, Frankenthal in Fahrtrichtung Lambsheim, Rauchentwicklung im Motorbereich. Aufgrund dessen hielt er sofort an und stieg aus. Unmittelbar darauf schossen Flammen aus dem Motorraum hoch und das Fahrzeug brannte innerhalb kürzester Zeit aus. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Während der Löscharbeiten musste die Fahrbahn zwischen 15:40 Uhr und 17:00 vollgesperrt werden. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar; vermutlich liegt ein technischer Defekt vor. Die Schadenshöhe wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

