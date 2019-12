POL-MR: Einbruch in der Pützwiese; Fenster beschädigt; Fahrraddiebstahl; Unfallfluchten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Dautphe - Einbruch in der Pützwiese

Beim Einbruch in ein Geschäft in der Pützwiese erbeuteten der oder die Täter eine braune Ledertasche mit einem geringen Bargeldbetrag und zwei EC Karten, sowie zwei Kettensägen und einen Akku. Der Gesamtwert der Beute beträgt etwa 1750 Euro. Der Einbruch war in der Nacht zum Donnerstag, 05. Dezember, vermutlich gegen 02.30 Uhr. Durch den Einbruch entstand ein zusätzlicher Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Wer hat in der Nach Personen und/oder Fahrzeuge rund um den Tatort gesehen? Wem ist etwas aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Fenster beschädigt - Versuchter Einbruch oder Sachbeschädigung

Ob es sich um einen versuchten Einbruch oder um eine Sachbeschädigung handelt, steht derzeit nicht fest. Fakt ist ein Schaden an einer Fensterscheibe des Drogeriemarktes in der Teichwiesenstraße. Der zwischen 20 Uhr am Sonntag und 08 Uhr am folgenden Dienstag, 03. Dezember entstandene Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Wer hat Beobachtungen gemacht, die damit zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Wallau - Fahrraddiebstahl

Das durchtrennte Schloss ließ der Täter zurück. Das azurblaue Trek 3500 Disc Mountainbike stahl er. Der Besitzer hatte sein Rad am Mittwoch 04. Dezember, um 06.30 Uhr am Abstellplatz am Bahnhof in Wallau in den Fahrradständer gestellt und mit einem Spiralschloss gesichert. Als er um 14.20 Uhr zurückkam, war das Rad weg. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Biedenkopf - Warnbake umgefahren

Die Ermittlungen nach einer Unfallflucht in der Schulstraße führten bislang nicht zum Unfallverursacher. Bereits zwischen Montag, 25. November und Dienstag, 26. November kam es vor dem Anwesen Schulstraße 2 zu einer Kollision zwischen einem Fahrzeug und einer Warnbake, wodurch an dieser ein Schaden entstand. Der Verursacher meldete den Schaden weder am Unfallort, noch bei der Polizei noch bei der Straßenmeisterei. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann sachdienliche Angaben zum Unfallhergang, zum beteiligten Fahrzeug und/oder zum verantwortlichen Fahrer machen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Marburg - Radfahrerin stürzte - Polizei sucht Ersthelfer

Die Polizei sucht den Mann, der am Mittwoch, 04. Dezember, gegen 09.15 Uhr in der Universitätsstraße einer gestürzten Radfahrerin aufhalf. Von diesem wichtigen Zeugen erhofft sich die Polizei Hinweise zum Bus und zum Unfallhergang. Die Radfahrerin fuhr nach eigenen Angaben auf der Universitätsstraße in Richtung Rudolfsplatz. Zwischen der Gutenbergstraße und dem Rudolfsplatz überholte ein Liniengelenkbus. Während der Vorbeifahrt verringerte sich der seitliche Abstand immer mehr, sodass sich die 31 Jahre alte Frau entschloss, zur Verhinderung einer Kollision mit dem Bus nach rechts auszuweichen und gegen den Bordstein zu fahren. Dabei stürzte sie und zog sich leichte Verletzungen zu. An ihrem Trekkingrad entstand zudem ein geringer Schaden. Zu einer Berührung mit dem Bus kam es nicht. Wer hat den Unfall sonst noch gesehen? Der helfende Mann und weitere Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg in Verbindung zu setzen. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Autofahrer touchiert Radfahrer - Aufmerksame Zeugen

"Das waren für die Polizei wahrhaftige Bilderbuchzeugen, Zeugen, wie sie sich die Polizei wünscht. Sie haben geschaut, reagiert, gehandelt und sich zur Verfügung gestellt." Weitere Zeugen zu der Unfallflucht nach einer Kollision zwischen einem abbiegenden Autofahrer und einem Radfahrer am Mittwoch, 04. Dezember, um 19.30 Uhr, an der Einmündung Bunsenstraße/Uferstraße bedarf es hier nicht. Drei Zeugen lasen unabhängig voneinander das vollständige Kennzeichen des beteiligten Autos ab und teilten es mit. Die Zeugen haben sogar fotografiert. Der 50 Jahre alte Radler und das Auto, ein Audi, fuhren in gleiche Richtung über die Bunsenstraße. Das Auto überholte und bog unmittelbar danach scharf nach rechts in die Uferstraße ab. Dabei touchierte der Pkw das Fahrrad. Der Radler stürzte. Er blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Rad entstand ein geringer Schaden. Der Autofahrer hatte den Anstoß bemerkt. ER hielt kurz an, stieg aus, gab an einen wichtigen Termin zu haben und fuhr dann davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Dank der guten Zeugen dürfte die Ermittlung des Fahrers nur eine Frage der Zeit sein.

Stadtallendorf - Schwarzer A 3 auf Firmenparkplatz angefahren

Die Polizei Stadtallendorf bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz in der Weserstraße. Der Unfall war am Mittwoch, 04. Dezember, zwischen 05.37 und 13.56 Uhr. Ein noch unbekanntes Fahrzeug verursachte an einem schwarzen Audi A3 einen Schaden an der Beifahrertür und der Frontschürze in Höhe von mindestens 1500 Euro. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Stadtallendorf - Beim Rangieren berührt

Am Mittwoch, 04. Dezember, um 04.40 Uhr stellte ein Mitarbeiter seinen schwarzen Mercedes auf dem Firmenparkplatz in der Albert-Schweitzer-Straße ab. Als er um 12.30 Uhr zurückkehrte, bemerkte er am Heck seines Autos Kratzer, die definitiv vorher noch nicht da waren. Die Spuren deuten auf ein Berühren beim Rangieren zum Ein- oder Ausparken hin. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug liegen nicht vor. Der Verursacher hinterließ keinen Zettel und rief nicht die Polizei. Hinweise auch zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

