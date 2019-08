Polizei Homberg

POL-HR: Wabern-Zennern - Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Streifenwagen

Homberg (ots)

Wabern-Zennern Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Streifenwagens Unfallzeit: 26.08.2019, 13:20 Uhr

Heute Nachmittag ist es in Zennern an der Kreuzung Mainzer Str. / Udenborner Str. zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem alle Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden und beide Pkw einen Totalschaden erlitten.

Wie die unfallaufnehmenden Beamten der Polizeistation Melsungen berichteten, befuhr eine 19-jährige Fahrerin mit ihrem 19-jährigen Beifahrer, beide aus Altenburg (Sachsen), mit ihrem Pkw Mazda die Udenborner Straße aus Richtung Udenborn in Richtung Obermöllrich. Eine 51-jährige Polizeibeamtin befuhr mit dem Streifenwagens Opel Zafira die Mainzer Str. aus Richtung Wabern in Richtung Fritzlar. Die 19-Jährige Mazda-Fahrerin missachtete an der Kreuzung das dortige Stoppschild und überfuhr die Kreuzung ohne auf den vorfahrtsberechtigten Streifenwagen zu achten. Die Fahrerin des Streifenwagens konnte nicht den Zusammenstoß vermeiden und fuhr in das hintere rechte Heck des Mazda. Hierbei wurde der Mazda herumgeschleudert und kam auf dem Bahnübergang zum Stehen. Da der Mazda nicht mehr fahrbereit war, musste der Bahnverkehr kurzzeitig gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden in Höhe von ca. 20.000,- Euro. Alle drei Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt und im Krankenhaus ambulant behandelt.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

