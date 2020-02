Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Schwarzer Lexus NX wurde gestohlen

Wallenhorst (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in der Straße Kattenhügel einen schwarzen Lexus NX Hybrid gestohlen. Der etwa zwei Jahre alte SUV mit dem Kennzeichen OS-PB 5252 stand auf dem Hof eines Privatgrundstückes und wurde von den Täter in der Zeit zwischen 22 Uhr und 2.30 Uhr weggefahren. Wer Hnweise zu verdächtigen Personen und zum Verbleib des Autos geben kann, meldet sich bitte bei der Bramscher Polizei. Telefon: 05461/915300.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell