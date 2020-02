Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Firmeneinbruch

Georgsmarienhütte (ots)

Eine Agentur in einem Mehrfamilienhaus an der Oeseder Straße wurde in der Nacht zu Donnerstag von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Täter hebelten zwischen Mittwochnachmittag (17 Uhr) und Donnerstagmorgen (07.45 Uhr) ein Fenster im Obergeschoss auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Firmenräumen. Sie durchsuchten die Büros nach Wertgegenständen und flüchteten schließlich ohne Beute. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte (05401/879500).

