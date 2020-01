POL-PDWIL: PRESSEDIENST POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun Daun - Sonntag, 5. Januar 2020

Polizeidirektion Wittlich

Ereignis: Verkehrsunfall mit Flucht, unter Drogeneinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ort: Kirchweiler, L 27 Richtung Neroth

Zeit: 04.01.2020, 17:20 h

Ein 46-jähriger Mann aus Essen befährt mit einem PKW die L27 von Neroth in Richtung Kirchweiler. In einer Rechtskurve, ausgangs einer langen Geraden, kommt er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, über-fährt ein Verkehrszeichen, einen Baumstumpf und kommt anschließend in einer größeren Hecke zum Stehen. Durch den Aufprall werden die Frontairbags ausgelöst. Hiernach verlassen der Fahrer und 41-jährige Beifahrer die Unfallörtlichkeit, ohne den Unfall zu melden. Im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Männer, die bereits in Richtung Köln unterwegs waren, im Bereich Hillesheim kontrolliert werden. Die Überprüfung der beiden Männer ergab, dass beide unter dem Einfluss von Betäubungsmittel standen und der Fahrer zudem keine Fahrerlaubnis besaß. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der verunfallte PKW wurde sichergestellt und abgeschleppt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Ereignis: Pkw flüchtet vor Polizeikontrolle, Verkehrsunfall mit Flucht

Ort: Meisburg, Kyllburger

Zeit: 04.01.2020, 23:50 h

Am 04.01.2020, gegen 23:47 h befuhr eine Streife der PI Daun die Hauptstr. in Deudesfeld, in Fahrtrichtung Meisburg. Hier schloss sie auf einen langsam fahrenden PKW (SUV) mit DAU-Kennzeichen auf. Den Beamten fiel sofort die unsichere Fahrweise des Fahrers auf. Auf kurzer Strecke geriet er mehrmals deutlich auf die linke Fahrbahnseite. Die Anhalteversuche der Streife ignorierte der Fahrer und er flüchtete mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Meisburg. Dabei ging der Kontakt zum flüchtenden Fahrzeug zunächst verloren.

Kurz darauf wurde bekannt, dass dieser Pkw verunfallt auf der B 257, Einmündung Kyllburger Straße ( Meisburg) stehen würde. Die polizeiliche Unfallaufnahme ergab, dass der geflüchtete Pkw die Kyllburger Str. in Meisburg, in Fahrtrichtung B 257 gefahren war. In einer Rechtskurve, -unmittelbar vor dem Ortsausgangsschild-, kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Bäumen, einer Parkbank und einem Verkehrszeichen. Anschließend schleuderte der PKW weiter auf die B 257, wo er mittig auf der unbeleuchteten Fahrbahn zum Stillstand kam. Der Fahrer flüchtete fußläufig von der Unfallstelle und ließ das verunfallte Fahrzeug auf der Straße stehen. Das Trümmerfeld an der Unfallstelle betrug ca. 500 Quadratmeter. Am Pkw, der sichergestellt wurde entstand ein Schaden von ca. 50.000 EUR. Der Fremdschaden dürfte ca. 2000 Euro betragen.

