Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200103-2-pdnms Zeugenaufruf

Christiansholm/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Christiansholm/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 03.01.20 um 09.05 Uhr ereignete sich in der Dorfstraße in Christiansholm ein Verkehrsunfall. In Höhe der Hausnummer 6 kam der weinrote/lilafarbene PKW nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Holzzaun. Danach fuhr der PKW zunächst auf die Bushaltstelle gegenüber der Unfallstelle. Ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der PKW in Richtung Friedrichsholm. Bei dem PKW soll es sich um einen Kleinwagen ähnlich eines Opel Corsa handeln. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.: 04331/208450 zu melden.

Michael Heinrich

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell