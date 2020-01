Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200103-1-pdnms Feuer im REH

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Am 03.01.20 um 04.10 Uhr kam es in der Emil-Nolde-Straße in Rendsburg zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei, da der Rauchmelder in dem REH ausgelöst hatte. Die Räumlichkeiten insbesondere der Keller waren verqualmt. Im Keller des Gebäudes wurde eine leblose Person aufgefunden und geborgen. Es handelte sich dabei um den allein lebenden Wohnungsinhaber. Die Brandursache sowie die Todesumstände sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

