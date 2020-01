Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200101-4-pdnms Brennender Schweinestall

Gettorf (ots)

Gettorf/Am 01.01.20 um 09.58 Uhr kam es zunächst zu einer starken Rauchentwicklung auf einem Bauernhof in Tüttendorf. Betroffen war ein kleiner Stallbereich, in dem sich Ferkelboxen befanden. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Feuer in diesem Bereich. Dem Landwirt gelang es noch, eine Vielzahl von Ferkeln rechtzeitig aus dem Stall zu holen und in Sicherheit zu bringen. Dennoch verendeten einige Ferkel im Feuer. Die Brandursache ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

