POL-NMS: 200101-2-pdnms Einsatzgeschehen RD und Kreisgebiet

Rendsburg/Die Regionalleitstelle in Kiel dokumentierte für das gesamte Kreisgebiet 69 Einsätze (96 im Vorjahr) für den Zeitraum vom 31.12.2019 (18 Uhr) bis 01.01.2020 (6 Uhr). Im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Rendsburg waren es Einsätze (im Vorjahr 28). Der Dienstgruppenleiter des Polizeireviers Rendsburg sprach von einer durchschnittlichen Einsatzbelastung. Dabei ging es meist um alkoholbedingte Streitigkeiten, aber auch kleinere Brände durch verirrte Feuerwerkskörper oder sich wieder entfachende Feuerwerksbatterien. Um 03.42 Uhr kam es zu einem Kellerbrand in einem Wohnblock in der Kolberger Straße. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und evakuierte die 18 Bewohner. Diese wurden zunächst in der nahegelegenen Mehrzweckhalle Mastbrook untergebracht und versorgt. Durch das Feuer sind Schäden an dem Gebäude entstanden. Die Brandursache ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. In Nortorf brannte um 22.38 Uhr ein kleiner Papiermülleimer. Da dieser jedoch nah an einem leerstehenden Ladengebäude stand, war Eile geboten. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von 300EUR. Ursache für das Feuer war die Entzündung durch Pyrotechnik.

