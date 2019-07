POL-LIP: Detmold. Täter stehlen Zigarettenautomat.

Polizei Lippe

Gewaltsam sind Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Gaststätte in der Ernst-Hilker-Straße eingedrungen. Im Zeitraum von zirka 23:30 Uhr und 7 Uhr durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und haben einen kompletten Zigarettenautomaten im Wert von zirka 1500 Euro mitgenommen. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 / 6090 entgegen.

