Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Zeugen für Fahrraddiebstahl gesucht.

Lippe (ots)

Am Mittwoch stahl ein Unbekannter ein Fahrrad vom Bahnhof in Schieder. Der Besitzer hatte sein Rad gegen kurz vor 8 Uhr abgestellt. Als er um 13:10 Uhr in die Bahnhofsstraße zurückkehrte, war sein Fahrrad samt Schloss verschwunden. Es handelt sich um ein graues Damenrad mit Sieben-Gang-Griffschaltung. Hinweise nimmt die Kripo in Blomberg unter der Telefonnummer 05235 / 96930 entgegen.

