Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbruch in Werkstätten.

Lippe (ots)

In der Akazienstraße sind Einbrecher von Mittwoch auf Donnerstag in eine Werkstatt eingedrungen. Sie stahlen einen Laptop im Wert von zirka 4000 Euro. In der Friedrich-Ebert-Straße kam es ebenfalls zu einem Einbruch. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu einer Lager- und Montagehalle und entwendeten eine kleine Bargeldsumme. Hinweise zu den Einbrüchen bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180.

