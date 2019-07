Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Diebe entwenden Mountainbikes.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmorgen haben Unbekannte zwei Mountainbikes im Wällenweg gestohlen. Die Räder im Wert von insgesamt 5000 Euro waren an einem Baum vor einem Wohnmobil angeschlossen. Es handelt sich um ein weiß- und rosafarbenes Fahrrad der Marke Bulls, Modell Zarena, und ein blau und grünes Rad von Enduro, Modell Santa Cruz. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib der Räder geben können, melden sich bitte bei der Kripo in Blomberg unter der Rufnummer 05235 / 96930.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell