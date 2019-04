Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Kinokasse geraubt

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Samstagabend kurz nach 23.00 Uhr überfiel ein maskierter Räuber das Kino "Modernes Theater" in der Hauptstraße. Der Mann bedrohte die Angestellten mit einem Messer und forderte die Herausgabe der Kasse. Daraufhin wurde ihm die Wechselgeldkasse mit den Einnahmen ausgehändigt. Diese verstaute er in einem mitgebrachten dunkeln Stoffbeutel. Anschließend flüchtet der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung. Derzeit läuft eine Fahndung nach dem Flüchtigen. Beschreibung: Ca. 30 Jahre alt, 185 - 190 cm groß, normale Statur mit leichtem Bauchansatz, blaue Augen, bekleidet mit einer dunklen Regenjacke, sowei Trainingsanzug, der farblich gelb oder neongrün am Reißverschluss abgesetzt ist, sprach akzentfrei Deutsch.

Hinweis an die Kriminalpolizei Heidelberg, Tel. 0621 / 174 - 4444

Polizeipräsidium Mannheim

