Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Mann entblößt sich - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Freitagabend entblößte sich ein bislang Unbekannter vor zwei Frauen und flüchtete anschließend. Gegen 18:35 Uhr begegneten eine 19- und eine 20-Jährige im Bereich der Gartenfeldstraße / Humboldtstraße einem Mann, der sich vor beiden entblößte. Anschließend flüchtete der Exhibitionist in Richtung Carl-Benz-Straße. Trotz sofortiger Fahndung durch die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt entkam der Mann. Die Zeugen können diesen wie folgt beschreiben: männlich, zwischen 40 und 50 Jahre alt, 1,80 m groß, kurze Haare, blaue Augen, sonnengebräunte Haut, slawisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer braunen Lederjacke und blauen Jeans. Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 0621 33010 an die Ermittler zu wenden.

