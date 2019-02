Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 85 jährige Fußgängerin gestürzt

53879 Euskirchen (ots)

Am Freitag (08.02.2019), gegen 10.45 Uhr, überquerte eine 85 jährige Frau die Frauenberger Straße in Höhe des Luisenplätzchens. Als sie die Fahrbahnmitte erreicht hatte, fuhr ein Pkw stadtauswärts so dicht an ihr vorbei, dass sie auf die Fahrbahn stürzte und sich verletzte. Der Pkw fuhr stadtauswärts weiter, ohne dass sich die Insassen um die Verletzte kümmerten. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei Euskirchen, Tel. 02251-7990, zu melden.

