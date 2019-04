Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn, Rhein-Neckar-Kreis: Wildschein ausgewichen und überschlagen

Schönbrunn / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall aufgrund einer Wildscheinrotte. Ein 50-Jähriger fuhr mit seinem Citroen auf der Landstraße 590 von Schwan heim in Richtung Eberbach. Auf der Strecke überquerte gegen 00:40 Uhr allerdings eine Rotte Wildschweine die Straße. Durch das Ausweichmanöver kam der Pkw-Fahrer mit seinem Citroen von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und überschlug sich. Der 50-Jährige zog sich dabei etliche Prellungen zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der stark beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden - der Sachschaden ist bislang nicht bekannt. Die Tiere blieben unverletzt und flüchteten.

