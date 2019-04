Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Fußgänger mit Auto angefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Donnerstagabend ereignete sich in der Gerbersruhstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin nicht unerheblich verletzt wurde. Die 24-Jährige ging um kurz nach 18 Uhr über den Fußgängerweg - eine Pkw-Fahrerin fuhr trotzdem weiter und streifte die Fußgängerin, die sich gerade noch wegdrehen konnte, um schlimmeres zu verhindern. Der Außenspiegel des Pkw traf die junge Frau an der Hand, welche dabei brach. Die bislang unbekannte Fahrerin hielt kurz an, entschuldigte sich und fuhr dann weiter. Das Polizeirevier Wiesloch hat nun die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht und Körperverletzung aufgenommen. Bei der Fahrerin soll es sich um eine junge Frau im Alter von ca. 25 Jahren handeln. Sie soll geschminkt gewesen sein, hatte mittelblond gefärbte Haare mit Strähnchen, die zu einem Zopf gebunden waren. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunkelroten Kleinwagen handeln. Zeugen, werden gebeten, sich unter 06222 57090 an die Ermittler des Polizeireviers Wiesloch zu wenden.

