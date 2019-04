Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Beim Umfahren einer Ampel Straße blockiert - Taxifahrer und Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Freitag gegen 10.35 Uhr befuhr ein 20-jähriger Audi-Fahrer den Friedrichsring vom Wasserturm kommend in Richtung des Kurpfalzkreisels. Die Ampelanlage in Höhe der Tullastraße zeigte in diese Fahrtrichtung rot. Offenbar um diese zu Umfahren, ordnete sich der 20-Jährige zunächst auf den rechten Abbiegestreifen ein, überfuhr den Fußgängerüberweg zur Tullastraße und änderte nach der Verkehrsinsel die Fahrrichtung zurück auf den Friedrichsring.

Zeitgleich zeigte die Ampel für abbiegende Fahrzeuge vom Friedrichsring in Richtung Tullastraße "grün". Der Audi-Fahrer blockierte die Tullastraße, sodass ein Taxi-Fahrer seine Fahrt vom Friedrichring in die Tullastraße nicht fortsetzen konnte.

Eine Funkwagenbesatzung der Verkehrsüberwachung Mannheim beobachtete das Geschehen und konnte Audi nach der Friedrich Ebert-Brücke, in Höhe des Klinikums Mannheim kontrollieren.

Die Beamten der Verkehrsüberwachung Mannheim suchen nun den Taxifahrer, der durch den Audi an seiner Durchfahrt behindert wurde und nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich unter Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

