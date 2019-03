Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Ärztehaus

Osnabrück (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in das Ärztehaus an der Ecke Am Kirchenkamp/Lotter Straße eingedrungen, haben sich dort gewaltsam Zutritt in zwei Praxen verschafft und schließlich ein wenig Geld erbeutet. Wem in der betreffenden Nacht im Bereich des Tatortes verdächtige Personen aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3203.

