Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Menslage: Schwerer Verkehrsunfall auf dem Kanaldamm

Menslage (ots)

Auf dem Kanaldamm kam es am Montagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Ein 21-jähriger Mann aus Schüttorf war mit seinem VW Golf gegen 06.50 Uhr von der Berger Straße kommend in Richtung Nortruper Straße unterwegs. Auf gerader Strecke kam es dabei aus noch unbekannter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Polo. Der Schüttorfer und der 47 Jahre alte Polo-Fahrer aus Badbergen wurden leicht verletzt. Die weiteren Insassen des VW Polo, zwei 55- und 47-jährige Badberger, erlitten schwere bzw. lebensgefährliche Verletzungen. Der ältere der beiden Mitfahrer musste von der alarmierten Feuerwehr aus dem stark beschädigten Auto befreit werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Alle übrigen Verletzten wurden mit Rettungswagen in Kliniken gebracht. Beide Fahrzeuge hatten nur noch Schrottwert, die Schadenshöhe wurde von der Polizei auf etwa 18.000 Euro beziffert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück nahm ein Gutachter an der Unfallstelle die Arbeit auf. Beide Autos wurden für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Der Kanaldamm musste im Rahmen der Unfallaufnahme bis etwa 12 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell