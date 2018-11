POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstag (13.11.2018) in einem Elektronikfachmarkt am Mailänder Platz einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, dort Verkaufsware gestohlen zu haben. Der Mann betrat gegen 15.30 Uhr das Geschäft, nahm zwei Elektrokleingeräte im Wert von mehreren Hundert Euro an sich und wollte offenbar den Markt ohne diese zu bezahlen verlassen. Daran hinderte ihn ein Ladendetektiv und alarmierte die Polizei. Der 38 Jahre alte Deutsche ist bereits einschlägig polizeibekannt (siehe auch Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 10.11.2018) und wird am Mittwoch (14.11.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

