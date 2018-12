POL-FR: Person in psychischer Ausnahmesituation attackiert mehrere Passanten - Angriff auf Helfer - Widerstand gegen Polizeibeamte - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Breisgau-Hochschwarzwald

Stadt Titisee-Neustadt, Ortsteil: Neustadt

Am Samstagnachmittag, den 02.12.2018 gegen 16 Uhr kam es zeitgleich zu mehreren Meldungen bei der Polizei in Neustadt über einen jungen Mann, welcher offenbar wahllos und willkürlich Passanten anging. Im genannten Zeitraum wurden im Bereich der Adolph-Kolping-Straße/Kurgarten und Scheuerlenstraße - soweit der Polizei bislang bekannt - fünf Personen durch den jungen Mann attackiert. Diese wurden dabei z. T. beleidigt, angespuckt und bedroht. Weiterhin beschädigte er dort mindestens einen PKW durch Fußtritte.

Die hinzugerufene Polizeistreife konnte den Mann wenig später in der Scheuerlenstraße festnehmen. Auch hierbei benahm sich der Mann wie oben bereits geschildert, indem er sich der Festnahme widersetzte und nach den Beamten trat und spuckte. Der Grund für das stark erregte Auftreten wurde nicht bekannt. Er wurde im Anschluss an seine Festnahme einem Facharzt vorgestellt und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt unter Tel.: 07651 9336-0 in Verbindung zu setzen.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 19-jährigen, welcher ursprünglich aus Gambia stammt. Er ist 177 cm groß und trug zur Tatzeit einen rot-weißen Pullover sowie eine blaue Jeans.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte u.a. eingeleitet.

