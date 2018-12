POL-FR: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Streifvorgang bei geparktem Fahrzeug - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Landkreis Lörrach

Stadt Lörrach, Ortsteil: Lörrach-Brombach, Bühlstraße

Am Samstagmittag, den 01.12.2018, gegen 11.30 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Bühlstraße in Lörrach-Brombach offenbar im Vorbeifahren einen geparkten Pkw, ohne den Schaden im Anschluss zu melden.

Die Polizei Lörrach sucht nun den Verursacher des Unfalls; Zeugen werden daher gebeten, sich unter Tel. 07621 176-500 zu melden.

