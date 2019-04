Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: Einbruch in Geschäftsräume - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher erbeuteten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag insgesamt 34 Tablets im Wert von mehreren zehntausend Euro. Der oder die Täter verschafften sich im Zeitraum von 20 Uhr abends bis 6 Uhr morgens Zutritt zu den Geschäftsräumen im Langer Anger und entwendete daraus die elektronischen Geräte. Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten sich unter 06221 99-1700 an die Ermittler zu wenden.

