Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Zeugen nach "Parkplatzrempler" gesucht

Quakenbrück (ots)

Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis am Loxter Hof beschädigte ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag, zwischen 15 und 16.40 Uhr, einen schwarzen VW Golf. Der oder die Unbekannte stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das abgestellte Auto und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizei in Quakenbrück unter der Telefonnummer 05431/90330 entgegen.

