Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: E-Bikefahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Brüggen-Bracht: (ots)

Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste ein 78-jähriger Radfahrer aus Nettetal nach einem Sturz mit seinem E-Bike ins eine Unfallklinik geflogen werden. Leider trug der Senior keinen Fahrradhelm, der vermutlich die schweren Verletzungen hätte abmildern können. Der Nettetal fuhr am Donnerstag, um 16:25 Uhr, in einer Gruppe von mehreren Pedelecfahrern auf dem Driesenweg in Richtung Hülst. Als der Senior einen Gabelstapler passieren wollte, kam er an einer Einmündung zu einem Feldweg auf dem Schotter ins Rutschen und stürzte./ah (791)

