Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Geparktes Auto beschädigt

Südlohn (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro hat ein Unbekannter an einem geparkten Wagen in Südlohn hinterlassen. Der schwarz lackierte Ford Mondeo stand in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 08.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Südlohn. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

