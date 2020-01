Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec-Akku gestohlen

Bocholt (ots)

Auf den Akku eines Elektrorades abgesehen hatte es ein Unbekannter am Montag in Bocholt: Der Täter brach den Stromspeicher aus der Halterung eines Rades, das zwischen 19.50 Uhr und 21.50 Uhr am St.-Georg-Platz gestanden hatte. Der Akku hat einen Wert von circa 600 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

