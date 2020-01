Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Wände an Schule mit Farbe beschmiert

Stadtlohn (ots)

Die Seitenwände einer Sporthalle mit Farbe beschmiert haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Stadtlohn. Wer Hinweise zu der Sachbeschädigung an der Geschwister-Scholl-Straße geben kann, möge sich bitte an das Kriminalkommissariat in Ahaus wenden: Tel. (02561) 9260.

