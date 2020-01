Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autofahrer kommt von der Straße ab

Zeugen gesucht

Bocholt (ots)

Am Montagabend kam ein 22 Jahre alter Autofahrer aus Rhede gegen 18.45 Uhr auf der Straße Eschhegge nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich, der 22-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst zwecks ambulanter Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Rheder gibt an, er habe einem entgegenkommenden Pkw ausweichen müssen und sei in der Folge von der Straße abgekommen. Die Spurenlage lässt an dieser Aussage Zweifel aufkommen, so dass Zeugen gebeten werden, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu melden. Durch einen Arzt wurde dem 22-Jährigen eine Blutprobe entnommen, um den Verdacht auf Drogenbeeinflussung überprüfen zu können.

